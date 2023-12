Qualità vita, magra consolazione il primato siciliano di Ragusa

Il territorio ibleo è, per la classifica del Sole24ore, al primo posto in Sicilia, ma all’86esimo in Italia: i dati peggiori riguardano i settori dello sport, dei laureati e dell’ambiente con l’ultimo record di eventi climatici estremi

RAGUSA – La Provincia di Ragusa, nella classifica de Il Sole 24ore, è prima in Sicilia ma negli ultimi posti a livello nazionale. La classifica sulla qualità della vita, infatti, conferma un dato al ribasso: 86esimo posto a livello nazionale, in discesa di una posizione rispetto allo scorso anno.

In merito, c’è chi come il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, era già intervenuto per contestare i dati Legambiente che avevano posto il territorio ibleo all’88esimo posto nella classifica di Ecosistema Urbano, ma ora, la classifica de Il Sole 24ore, che è perfettamente in linea, non fa altro che confermare l’arretratezza del Sud e in particolare di Ragusa rispetto alle province del Centro-Nord che, come qualità della vita, occupano l’alta classifica.

Qualità della vita, Ragusa all’86esimo posto

Ma veniamo al dettaglio: Ragusa è, per dire, 96esima, con 10 posizioni perse, in Ricchezza e Consumi, 92esima in Affari e Lavoro, 96esima in Cultura e Tempo Libero e 95esima sull’indicatore Ambiente. Ma la peggiore performance, che autorizza non poche preoccupazioni, è sul tema dei laureati tra le persone tra i 25 e i 39 anni, dove il territorio ibleo figura al penultimo posto.

Ben nove posizioni in meno anche sul fronte della sportività. Insomma, una situazione da profondo rosso, con tre sole punte positive: giustizia e società, con un recupero di ben 41 posizioni, 48esimo posto complessivo, demografia e società, più 31 posizioni e 20esimo posto complessivo, riciclaggio, prima posizione e zero denunce.

Altre criticità riguardano l’ambiente e il clima: Ragusa è una delle province in cui accadono più eventi estremi (94esima posizione, con 38 giorni di accumulo di pioggia superiore ai 40 millimetri nel decennio 2011-2021) e ondate di calore (98esima, con 271 sforamenti superiori ai 30° per 3 giorni consecutivi, sempre nel decennio 2011-2021).

Va molto meglio il soleggiamento: 10ma posizione, con 8,6 ore in media di sole il giorno. I 90 indicatori statistici alla base dell’indagine, di cui 46 aggiornati al 2022 e 36 al 2023, presentano alcune novità inserite per stare al passo con i cambiamenti sociali in corso, come l’indice dei progetti finanziati dal Pnrr, l’indice della solitudine, le farmacie, le famiglie con Isee sotto i 7mila euro, il gender pay gap, il consumo di farmaci contro l’obesità, i lavoratori domestici e l’aumento delle temperature.

Si può parlare di una bocciatura della provincia di Ragusa

Alla luce dei dati riscontrati, dunque, si può parlare sicuramente di una bocciatura della Provincia di Ragusa, anche se mantiene il primato di migliore territorio dove vivere in Sicilia.