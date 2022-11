“Quanti cammelli valgo?”: il “gioco” che ha spopolato su TikTok

"Quanti cammelli valgo?": ecco il nuovo "gioco" che sta spopolando su TikTok basato su un'antica tradizione in vigore nel Nord Africa.

Un’antica tradizione in vigore nel passato in Nord Africa consisteva nel proporre uno “scambio” tra donne (madri, sorelle, figlie) e cammelli, con un valore tra gli attuali 500 e 5000 euro attribuito ai mammiferi artiodattili.

In alcune zone, eppure, tale tradizione sembrerebbe essere rimasta in atto, come ad esempio in Egitto, dove è possibile, ancora oggi, andare incontro a proposte di questo tipo.

Ma in cosa consiste questo particolare “scambio”? Quali sarebbero i parametri di questa folle trattativa?

La spiegazione, per quanto fuori luogo, appare abbastanza semplice: più una donna è bella e prosperosa, più cammelli vengono offerti alla controparte da parte dell’interessato. Al contrario, in assenza dei requisiti sopracitati, nel caso in cui i “parametri estetici” non fossero sufficienti, la proposta volgerà conseguentemente verso il basso.

Il “gioco” che ha spopolato su TikTok

Proprio su TikTok, nelle ultime settimane, diverse influencer stanno sperimentando il software “Camelcalculator”, un programma che, inserendo i propri dati fisici, permette di calcolare quanti cammelli verrebbero offerti in cambio della propria persona.

“Quanti cammelli valgo?”, questa la sfida dunque che, giorno dopo giorno, sta sempre diventando più virale sul noto social network.

C’è però chi, giustamente, storce il naso, considerando il “gioco” scorretto nei confronti delle donne.