Dall’esperienza alla professione esercitata: cifre e dettagli degli stipendi all’Inps

Tra i concorsi pubblici più attesi in Italia c’è sicuramente quello per ottenere un lavoro all’INPS (Istituto di Previdenza Sociale). L’Istituto, offre lavoro a una vasta scala di mansioni, tutte retribuite in base al tipo di professione che si svolge ma anche all’esperienza e all’anzianità del soggetto in questione. Nel dettaglio, quanto guadagna un dipendente o funzionario dell’INPS? Di seguito, analizzeremo le varie professioni ricoperte all’interno dell’Istituto e i relativi guadagni.

INPS, cifre e differenze in base al ruolo ricoperto

Lavorare all’INPS è uno degli obiettivi di magliaia di persone, pronte a effettuare il concorso pubblico per poter accedere a questo mondo. Come sappiamo, l’Istituto di Previdenza Sociale offre una vasta scelta di mansioni da ricoprire e tutto ruota in base ai requisiti del soggetto candidato. Ma quanto guadagna un dipendente dell’INPS? Tra una mansione e l’altra, può chiaramente esserci una notevole differenza. Nello specifico, lo stipendio di un dipendente o funzionario dell’Istituto può spaziare da un minimo di 4.000 euro all’anno a un massimo di 70.000 euro, tutto in base alla posizione ricoperta.

Quanto guadagna un dipendente INPS: gli stipendi più bassi

Come spiegato, ogni dipendente dell’INPS ha un guadagno diverso. Il tutto, varia a seconda della posizione ricoperta all’interno dell’Istituto e può variare anche di molte migliaia di euro. Di seguito, i guadagni più bassi dei dipendenti INPS e il relativo impiego al suo interno.

Impiegato amministrativo : 1937 € – 2769 € /mese) o 905 € – 979 € /mese;

: /mese) o /mese; Funzionario : 1928 € – 2340 € /mese;

: /mese; Mechanical Engineer : 1940 € – 2114 € /mese;

: /mese; Dipendente a tempo pieno: 1931 € – 2062 € /mese;

/mese; Dipendente pubblico : 1531 € – 1673 € /mese;

: /mese; Risorse umane : 865 € – 921 € /mese;

: /mese; Stage : 501 € – 550 € /mese;

: /mese; Praticante avvocato : 458 € – 492 € /mese;

: /mese; Risorse umane (Stage) : 429 € – 471 € /mese;

: /mese; Account manager: 333 € – 359 €/mese.

Quanto guadagna un dipendente INPS: gli stipendi più elevati

Di seguito, i guadagni più elevati dei dipendenti INPS e il relativo impiego al suo interno.