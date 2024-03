Quotazioni immobiliari secondo semestre 2023, i dati Omi

Le statistiche sono riferite alle quotazioni al metro quadro per varie tipologie di immobili.

Le quotazioni immobiliari relative al periodo luglio-dicembre 2023 sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

I dati, elaborati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia (Omi), si riferiscono alle quotazioni al metro quadro per varie tipologie di immobili e possono essere consultati per semestre, Provincia, Comune, zona di ubicazione dell’immobile e destinazione d’uso.

Quotazioni immobiliari: come consultare i dati

I dati possono essere consultati attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Osservatorio del Mercato Immobiliare > Banche dati > Quotazioni immobiliari. In alternativa, tramite l’applicazione per smartphone e tablet “OMI Mobile”, che può essere scaricata gratuitamente sui principali store. La ricerca delle quotazioni è libera e può essere effettuata anche tramite navigazione su mappa, utilizzando il servizio GEOPOI, il framework cartografico realizzato da Sogei.

Oltre alle quotazioni dell’ultimo semestre, sono consultabili anche quelle relative ai precedenti, a partire dal 2006. Accedendo all’area riservata del sito è possibile scaricare le quotazioni, a partire dal primo semestre 2016.

Una più dettagliata guida alla consultazione dati delle quotazioni immobiliari è disponibile di seguito in formato pdf.

Cosa sono le quotazioni immobiliari?

Le quotazioni immobiliari semestrali individuano un intervallo minimo/massimo, per unità di superficie in euro al mq, dei valori di mercato e locazione, per tipologia immobiliare e stato di conservazione. Quando per una stessa tipologia sono valorizzati più stati di conservazione è specificato quello prevalente. In particolare:

per box, posti auto ed autorimesse non risulta significativo il diverso apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo;

per negozi e centri commerciali il giudizio Ottimo (O) / Normale (N) / Scadente (S) è da intendersi riferito alla posizione commerciale e non allo stato conservativo dell’unità immobiliare.

Le quotazioni immobiliari Omi, disponibili in un semestre, sono relative ai comuni censiti negli archivi catastali. È quindi, possibile che l’elenco dei comuni presenti in Banca Dati differisca nei diversi semestri a causa di variazioni circoscrizionali, con le quali sono costituiti nuovi comuni e soppressi altri.

Le quotazioni immobiliari Omi forniscono indicazioni di valore ad ampio raggio: solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esatta e con piena efficacia l’immobile e motivare il valore da attribuirgli.

