Raccattapalle prende a pallonate il portiere: il video spopola sul web

Incredibile quanto accaduto durante una partita di Serie B argentina: un raccattapalle ha preso a pallonate uno dei due portieri

Una scena davvero inusuale quella a cui gli spettatori hanno assistito in un match della seconda divisione argentina di calcio, Al termine della partita tra Independiente Rivadavia e Club Atlético Racing, terminata con il risultato di parità (1-1), il pallone è infatti uscito dalla linea di fondo. Il portiere del Racing, Joaquin Mattalia, come da prassi stava per procedere al rinvio, non prima però di chiedere il pallone al raccattapalle.

Il raccattapalle ha lanciato il pallone adddosso al portiere

Il giovane raccattapalle, però, invece di porgergliela gentilmente gliel’ha letteralmente tirata addosso, un gesto che ha colto di sorpresa il portiere, caduto a terra.

Ma non è finita qui, visto che il ragazzino ha reiterato il gesto, scaraventando una seconda pallonata all’indirizzo del portiere, colpendono alla testa: il video di quanto accaduto in campo, naturalmente, ha già fatto il giro del mondo.