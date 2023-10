Raccoglie le olive ma cade dall’albero, 59enne ragusano trasferito in elisoccorso in ospedale

L'uomo, con l'aiuto di una scala, è salito su un ulivo ma ha improvvisamente perso l'equilibrio ed è precipitato al suolo

Un uomo di 59 anni è stato trasferito in elisoccorso in ospedale dopo una rovinosa caduta da un albero. L’incidente domestico è avvenuto a Donnalucata, frazione comunale di Scicli, in provincia di Ragusa.

L’intervento del 118

L’uomo, con l’aiuto di una scala, è salito su un ulivo ma ha perso l’equilibrio ed è precipitato al suolo. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno poco dopo disposto il trasferimento con l’elisoccorso al “Cannizzaro” di Catania per accertamenti.