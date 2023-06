Incidente sul lavoro in Sicilia, 25enne cade dalla scala e finisce a terra: trasferito in ospedale

Apprensione a Caltanissetta per un incidente sul lavoro. Un 25enne è stato costretto a ricorrere alle cure mediche in ospedale.

Ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia. Un giovane di 25 anni sarebbe rimasto vittima di una brutta caduta nella giornata di oggi in via Balate, a Caltanissetta, mentre era impegnato a effettuare un lavoro su una scala.

Secondo quanto si apprende, il giovane sarebbe precipitato da un’altezza di tre metri. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere il malcapitato e a prestare le prime cure.

In seguito, il 25enne è stato trasportato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Fortunatamente, nonostante la caduta, il ragazzo non correrebbe rischi per la vita.

Pochi giorni fa un incidente mortale

Soltanto pochi giorni fa, a Misterbianco, in provincia di Catania, il 56enne Angelo Aleo ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto sul luogo di lavoro.

L’uomo, secondo quanto emerso dagli attimi successivi alla tragedia, sarebbe caduto anch’egli da un’altezza di tre metri mentre stava effettuando un intervento edile in un cantiere di un’abitazione civile.

