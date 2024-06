A Raffadali presentato il progetto “Il Mio Diario”

L’iniziativa è stata illustrata dal questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, all’Istituto comprensivo Garibaldi–Capuana e ha come obiettivo quello di avvicinare i giovani alla cultura della legalità

RAFFADALI – La Polizia di Stato in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito e il sostegno del ministero dell’Economia e delle Finanze, ha presentato la nuova edizione dell’agenda scolastica “Il Mio Diario”, destinata a 50mila alunni delle future classi quarte di alcune province del territorio nazionale.

L’agenda scolastica si presenta come strumento di supporto alla didattica nella formazione dei cittadini di domani e si pone come obiettivo, attraverso contenuti e un linguaggio semplice, di avvicinare i giovanissimi cittadini alla cultura della legalità, fornendo un contributo nell’educazione al rispetto delle regole e ai valori della convivenza civile.

Fino ad oggi il progetto, giunto alla 11esima edizione, ha consentito di raggiungere oltre 630mila studenti di scuole pubbliche e paritarie. Quest’anno il diario verrà distribuito nelle province di Agrigento, Alessandria, Avellino, Catanzaro, Cremona, Foggia, Macerata, Parma, Perugia, Prato, Treviso e Trieste.

Protagonisti dell’agenda sono i supereroi della legalità Vis e Musa che, con l’aiuto dei loro amici a quattro zampe Lampo e Saetta, della pappagallina Gea e del gattino Cosmo, accompagneranno i giovani studenti durante l’anno scolastico con le loro avventure attraverso le quali vengono affrontati i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di internet e dei social network, ma anche dei fenomeni di devianza giovanile più comuni, quali il bullismo e il cyberbullismo.

Oltre agli amici della Polizia di Stato, tra gli interpreti figura anche il noto personaggio della letteratura per ragazzi Geronimo Stilton, che offrirà a sua volta importanti contributi valoriali e di intrattenimento.

Per l’edizione dedicata all’anno scolastico 2024-2025, oltre ai temi che da anni costituiscono la struttura del diario, verranno affrontati gli argomenti che il ministero dell’Istruzione e del Merito ha inserito nei programmi della materia dell’Educazione Civica: la Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale.

In tale ottica “Il Mio Diario” può rappresentare anche un efficace complemento didattico per insegnanti e genitori e per il personale della Polizia di Stato quotidianamente impegnato sul territorio nelle attività di educazione alla legalità.

La cerimonia nazionale di presentazione, condotta dalla presentatrice Daniela Gurini, si è tenuta nei giorni scorsi presso l’Istituto “Marche International School” di Civitanova Marche (Mc), e vi hanno partecipato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il Prefetto di Macerata, Isabella Fusiello, il questore di Macerata, Giampaolo Patruno e il fondatore dell’Istituto “Marche International School” nonché presidente di Rainbow, Iginio Straffi, che ha ospitato l’evento.

L’iniziativa è stata illustrata dal questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, in un incontro tenutosi con gli studenti e il dirigente scolastico, Silvana Spirio, presso l’Istituto comprensivo Garibaldi–Capuana di Raffadali. Nell’occasione, il diario è stato consegnato ad una rappresentanza di circa 100 studenti.

Sono stati, inoltre, consegnati complessivamente 3.240 diari a vari istituti scolastici della provincia.