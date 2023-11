Ragalna, pusher arrestato dai Carabinieri

Arrestato un pusher. I controlli sono partiti da un monitoraggio a un ragazzo che viaggiava a bordo del proprio scooter a Ragalna.

Arrestato un pusher. I controlli sono partiti da un monitoraggio dei militari a un ragazzo che viaggiava a bordo del proprio scooter lungo le vie di Ragalna. È stato notata l’agitazione del giovane che provava a scappare al controllo. Così è stato fermato e perquisiti ma anche domiciliare. Si tratta di un 29enne incensurato che abitava nelle vicinanze in una casa terrana. I Carabinieri hanno rinvenuto nel cassetto del comodino della sua camera da letto e un bilancino di precisione. Nell’armadio della stessa stanza era celata la droga, marijuana già suddivisa in dosi, per un peso complessivo di circa 70 grammi e banconote di vario taglio (230 euro complessivi). Una bustina di stupefacente del peso di 3 grammi è stata trovata anche in un posacenere del soggiorno. Dunque è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto. La droga e il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati.