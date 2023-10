Ragalna, trovato anziano disperso

Ritrovato un anziano disperso in quel di Ragalna che non riusciva più trovare la strada di casa. Un 77enne era in una zona boschiva.

Ritrovato un anziano disperso in quel di Ragalna che non riusciva più trovare la strada di casa. Un 77enne era nella zona boschiva di contrada Rocca e questo pomeriggio quando ha riconosciuto di non essere in grado di tornare nella propria dimora. Sono così partite le ricerche di Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Il signore è stato costantemente in contatto con i soccorritori. A ritrovarlo due uomini della Protezione Civile.