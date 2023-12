Ragazza 17enne mangia cibo in un mercatino di Natale e contrae Escherichia coli: ricoverata in terapia intensiva

La giovane ha subito un collasso renale ed è finita in dialisi. Ha subito alcuni inteventi, inclusa la rimozione di una parte dell'intestino

Una 17enne è ricoverata in gravi condizioni in terapia intensiva in un ospedale britannico. La giovane ha contratto un ceppo mortale di Escherichia coli dopo aver mangiato cibo in un mercatino di Natale.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Cibo contaminato

La 17enne ha subito un collasso renale ed è finita in dialisi. La giovane ha subito alcuni inteventi, inclusa la rimozione di una parte dell’intestino. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, dopo due settimane di terapia intensiva, è stata autorizzata a tornare a casa per il giorno di Natale, prima di tornare in ospedale per proseguire il trattamento di dialisi.