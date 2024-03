Ragazza denuncia uno stupro: arrestato un 40enne

Una giovane ha denunciato uno stupro subito nel Palermitano che ha sconvolto un paese intero. È stato arrestato un operaio 40enne.

Una giovane ha denunciato uno stupro subito nel Palermitano che ha sconvolto un paese intero. È stato arrestato un operaio 40enne di Alia, piccolo centro sulle Madonie. I Carabinieri della Stazione locale lo hanno fermato e condotto in carcere con l’accusa di violenza sessuale aggravata e lesioni personali. La misura cautelare, però, dopo l’interrogatorio con il pubblico ministero è cambiata: su disposizione del Tribunale di Termini Imerese l’uomo è stato posto ai domiciliari. A richiederli la difesa del soggetto, curata dal legale Salvatore Di Gioia.

Il racconto dello stupro

L’accusa sostiene che l’operaio il 26 gennaio intorno alle 20:00 avrebbe costretto la ragazza a subire atti sessuali. Inoltre, a causa della violenza perpetrata, la donna avrebbe riportato ferite alle mani, al ginocchio e al gomito. L’aggressione sarebbe avvenuta mentre lei si trovava da sola a piedi vicino al cimitero comunale di Alia. La zona è isolata e non erano presenti altre persone. La giovane stava ritornando in paese dopo aver fatto una passeggiata e l’uomo avrebbe atteso il suo arrivo nascosto dietro degli arbusti sul ciglio della strada. A questo punto, secondo il racconto, l’avrebbe seguita per alcuni metri fino ad afferrarla. Dunque, approfittando del buio, l’ha bloccata tenendole la bocca chiusa per non farla urlare trascinandola in una stradina laterale. Nell’area isolata avrebbe perpetrato la violenza. La giovane avrebbe provato a urlare senza avere successo. A seguito dell’abuso il soggetto sarebbe scappato. La ragazza però ha riconosciuto il suo volto che ha decritto ai militari. Le autorità lo hanno subito rintracciato e arrestato. La donna ha spiegato che conosceva di vista l’individuo avendolo visto in giro per la località.