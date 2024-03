Paura nel Palermitano, auto sfonda muretto e finisce in una scarpata sulla Intc7

L'incidente a Giardinello, sul posto vigili del fuoco e operatori del 118.

Nella mattinata di lunedì 11 marzo si è registrato un incidente stradale lungo l’Intc7 a Giardinello, in provincia di Palermo.

C’è un ferito, il conducente del veicolo.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Incidente a Giardinello, auto in una scarpata

Rimane ancora da verificare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, un’auto sarebbe uscita fuori strada – per cause da accertare – lungo l’Intc7 e, dopo aver sfondato il muretto al margine della carreggiata, avrebbe finito la propria corsa in una scarpata. Il 66enne alla guida sarebbe rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo.

Per soccorrere il malcapitato, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Partinico e il personale del 118 per trasferire il ferito in ospedale per gli accertamenti di rito.

Paura ad Agrigento

Nel fine settimana, un altro pericoloso incidente si è verificato in via Petrarca ad Agrigento. Secondo una prima ricostruzione, una Seat si sarebbe schiantata contro due auto posteggiate per poi ribaltarsi. A bordo una coppia di 70enni: entrambi sono rimasti feriti e sono stati trasferiti all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso.

Immagine di repertorio