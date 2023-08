Investita all’incrocio, 18enne travolta da auto in via Galileo Galilei: trasferita al Civico

Brutto incidente tra via Galileo Galilei e via Giotto a Palermo: ragazza finisce in ospedale, ecco come sta.

Brutto incidente per una ragazza di 18 anni, investita da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali tra via Galileo Galilei e via Giotto a Palermo.

Necessario il trasferimento all’ospedale per la giovane.

Ragazza investita in via Galileo Galilei a Palermo

Rimane ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto nel capoluogo regionale. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza sarebbe stata travolta da un’auto modello Toyota Rav 4 – condotta da un 22enne – mentre attraversava la strada nei pressi di un incrocio non regolato da semaforo. La giovane, sbalzata sull’asfalto, avrebbe riportato delle ferite.

Sul posto sono accorsi gli operatori del 118, che hanno trasferito la malcapitata all’ospedale Civico per le cure e gli accertamenti del caso. Secondo le prime informazioni, i medici le avrebbero riscontrato una frattura al setto nasale e un’altra al pavimento orbitale.

Indagano sulla vicenda gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale di Palermo, che avrebbero già identificato il conducente del veicolo.

