Ragazza scomparsa da 4 anni si consegna in Polizia, aveva detto: “Scappo ma tornerò”

"I miracoli esistono" le parole della madre su Facebook

Una giovanissima di 18 anni, Alicia Navarro, sparita quattro anni fa in Arizona facendo perdere completamente le sue tracce, si è presentata a sorpresa in una stazione di polizia in Montana.

“I miracoli esistono”, ha scritto la madre su Facebook.

Quando Alicia era scappata di casa nel 2019 a soli 14 anni aveva lasciato un bigliettino: “Scappo, ma tornerò, lo giuro. Scusate”.

Secondo quanto riportato dai media americana, la ragazza sarebbe in ottime condizioni di salute e avrebbe dichiarato di non essere stata trattenuta: tuttavia, non è chiaro come dall’Arizona sia arrivata in Montana.