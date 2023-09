Shock in appartamento, trovata morta 23enne: si indaga ad Alcamo

Sono in corso le indagini per stabilire se si tratti della giovane scomparsa nelle scorse ore.

Una ragazza di 23 anni è stata trovata morta in casa, ad Alcamo, in provincia di Trapani: sono in corso le indagini per stabilire se si tratti della giovane scomparsa ieri pomeriggio.

Mistero sulle cause e la dinamica del decesso.

Ragazza trovata morta in casa ad Alcamo

A trovare il corpo della 23enne sarebbe stato il proprietario dell’appartamento, affittato proprio ieri alla giovane vittima. A riportare la notizia è la testata Blogsicilia.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini per verificare se si tratti della 23enne la cui scomparsa è stata denunciata dai genitori ad Alcamo. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza sarebbe uscita di casa – dicendo di doversi vedere con un’amica – e non sarebbe più rientrata.

Immagine di repertorio

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO