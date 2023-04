Ragazzo 28enne massacrato a morte dal cognato: “L’omicidio dopo accesa discussione”

L'assassino 35enne è poi fuggito, nascondendosi in una cantina. Indagini in corso

Il delitto si consuma a Vigevano, in provincia di Pavia, in una zona vicina al centro cittadino. A perdere la vita, in seguito a violente percosse è un ragazzi di 28 anni. Si pensa, stando alle prime ricostruzioni della vicenda, che tutto sia maturato da una lite in ambito familiare. Il sospettato (fermato dalla polizia) è il fratello della fidanzata della vittima.

Furia cieca

A essere fermato dalla polizia è un uomo di 35 anni che, anche se non ancora confermato ufficialmente, dovrebbe trattarsi del fratello della fidanzata della vittima. Dai primi accertamenti sembra che il delitto sia maturato in un contesto familiare. Tra i due sarebbe nata una discussione, con il 28enne picchiato con violenza sino a provocarne il decesso. Il 35enne è poi fuggito, nascondendosi in una cantina del centro storico di Vigevano, dove però è stato rintracciato dagli agenti del locale commissariato.