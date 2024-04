Raggiunta cifra per esaudire i desideri di bimba di 5 anni con tumore irreversibile

Raggiunta la cifra per esaudire i desideri di Sara Cantagalli, bambina di 5 anni che ha interrotto la chemio.

I sogni son desideri, specialmente quelli di una bimba che lotta contro una feroce malattia come una guerriera. Infatti è stata raggiunta la cifra per esaudire quanto sognato da Sara Cantagalli, bambina di 5 anni di Faenza, in quel di Ravenna. La piccola quando aveva 3 anni ha ricevuto una infausta diagnosi: un neuroblastoma al quarto stadio. Recentemente la giovanissima ha interrotto la chemio in quanto la malattia ha iniziato a resistere alla terapia. La bimba potrà realizzare i desideri della lista che aveva stilato con un volontario che gestisce “Il Babbo Natale dei Bambi” su Facebook. Sulla stessa pagina del social vengono pubblicati, così come scelto dai genitori, gli aggiornamenti sulla situazione della piccolina.

Esauditi i sogni di Sara

“Buonasera a tutti, comunico con molto piacere che I DESIDERI DI SARA SONO STATI TUTTI ESAUDITI, e che il totale raccolto è di € 117.433 così suddivisi:

Gofundme Mamma Maria € 6.440

Gofundme Papà Mattia 78.793 (gli altri soldi presenti sul conto erano precedenti alla raccolta dei desideri e non li abbiamo conteggiati giustamente). Iban Intestato alla Mamma Maria per la raccolta dei desideri di Sara Il Babbo Natale Dei Bambini € 32.200″ si legge sulla pagina.

“Per la massima trasparenza Mamma e Papà hanno già mandato la mail di richiesta dell’estratto conto di Visa Mooney e nei prossimi giorni appena lo avremo ve lo metterò sulla pagina mentre per Gofundme lo potete vedere tranquillamente perché scorrendo ci sono le donazioni con data e importo con il nome del donatore. Quindi tutti i conti intestati ai genitori riguardanti Sara saranno CHIUSI tra oggi e domani, tempi tecnici di risposta di Gofundme, e Mooney. Vi invito a non fare più versamenti perché L’OBBIETTIVO È RAGGIUNTO. A partire da questo momento non saranno più accettati versamenti sul conto della mamma perché il denaro raccolto servirà solo per i desideri di Sara, e per acquistare quello che Sara vorrà nei posti dove andrà come giocattoli o altro, e nelle giornate successive saranno chiusi i conti Gofundme”.

Grazie a tutta la Nazione

“Voglio ringraziare tutta Italia per essere stati vicino a Sara e alla sua famiglia, perché nessuno avrebbe mai immaginato che si potesse chiudere la lista di Sara in così poco tempo – continua il messaggio -. Ora io e i genitori di Sara, stileremo il calendario di tutte le date, abbiamo dato opportunità anche a persone che hanno voluto ripetere più di una volta il desiderio, come andare a cavallo, l’elicottero, la festa con tanti bimbi, il castello, e la principessa e il servizio fotografico. Per correttezza vi dico anche che, se Sara dovesse avere qualche altro desiderio ve lo comunicheremo ammesso solo che non ci siano più fondi, e che Sara da questo momento sarà accontentata in ogni cosa. Sara non ha sempre belle giornate perché il suo dolore le da fastidio, quindi ‘doseremo’ gli eventi in base alla condizione di Sara e saranno svolti nell’ordine che deciderà lei. Ogni volta che ci sarà un desiderio vi metterò la foto per trasparenza del desiderio esaudito. Infine voglio fare un piccolo pensiero per tutti voi”.

“Questi per me sono stati 4 giorni molto intensi, ho parlato con giornalisti, associazioni, persone di sempre e persone nuove che si sono affezionate a Sara, ho attirato su di me il lavoro per creare un aiuto a questa famiglia per lasciarli tranquilli con la loro bambina, ho risposto alle email finché ho potuto e ai messaggi Whatsapp e Messenger, e ho continuato a seguire i miei bimbi negli ospedali, e non ve lo nascondo ho dormito davvero davvero poco, è stato un lavoro incredibile e che grazie a tutti voi abbiamo potuto portare a termine, e questo fa capire l’unione della famiglia de Il Babbo Natale Dei Bambini, quando c’è da fare cerchio e aiutare famiglie e bimbi in difficoltà, e difenderli, questa famiglia c’è SEMPRE, Ancora una volta il merito è tutto vostro e il mio grazie è doveroso e vi dico che sono orgoglioso di essere seguito e aiutato da persone speciali e uniche come tutti voi”.

“Ora pensiamo a far divertire Sara”

“Adesso però, dobbiamo pensare a far divertire la nostra e vostra principessa Sara, perché lei merita di essere felice, e io non la lascio per nessun motivo al mondo e finché lei vorrà io gli starò vicino, qualsiasi cosa succeda e a qualsiasi costo – continua -. Anche stasera saremo assieme come sempre, e stasera comunicherò a Sara che grazie a tanti elfi buoni lei esaudirà tutti i suoi desideri, e a proposito di questo, vi comunico che quando Sara andrà a Disneyland rimarrà qualche giorno in più perché delle persone speciali le faranno fare il giro di Parigi e dei posti più conosciuti, Voglio inoltre ringraziare tutte le persone che mi hanno contattato per Facebook, persone normali, persone famose, imprenditori, mamme e papà che sanno cosa significa perdere un figlio, tutti i genitori dei miei bimbi che ho perso in questi 22 anni che hanno dato tantissimo, e personaggi sportivi. VI RICORDO CHE PER VOLERE DELLA MAMMA E DEL PAPÀ DI SARA, nel caso il denaro raccolto non dovesse più servire (speriamo il più tardi possibile) sarà donato ad altri bimbi e famiglie in difficoltà rendicontando l’importo rimasto e a chi sarà donato.

Grazie a tutti vi voglio un mare di bene – Babbo”.