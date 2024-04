Sophie Kinsella e il tumore al cervello: la cura chemioterapica e la “nuova normalità”

L'autrice britannica ha comunicato la notizia ai suoi lettori e follower tramite un post Instagram.

La diagnosi di glioblastoma, una forma di tumore al cervello, per Sophie Kinsella è arrivata a fine 2022. La scrittrice ha, infatti, affermato “solo ora ho avuto la forza di condividere questa notizia”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La scrittrice britannica Sophie Kinsella ha rivelato di avere un tumore al cervello, di essersi sottoposta a un intervento chirurgico, a successive cure e di essere ancora sotto chemioterapia.

Il racconto di Sophie Kinsella sul tumore al cervello

“Volevo condividere con voi da molto tempo un aggiornamento sulla mia salute ma aspettavo di avere la forza per farlo”, ha scritto l’autrice 54enne ai suoi follower sui social.

“Alla fine del 2022, mi è stato diagnosticato un glioblastoma, una forma di cancro al cervello aggressivo. Non ho rivelato prima questa notizia – confessa Kinsella – perché volevo assicurarmi che i miei figli fossero in grado elaborarla in privato e adattarsi a questa nostra ‘nuova normalità'”.

Sophie Kinsella, il cui vero nome è Madeleine Sophie Wickham, ha raggiunto il successo con la serie dei libri “Shopaholic”. La scrittrice ha poi riferito di essere stata “curata dall’eccellente team dell’University College Hospital di Londra”, e di essere stata sottoposta “a un intervento chirurgico con successo e alla successiva radioterapia e chemioterapia, che è ancora in corso”.

Inoltre, ha precisato che le sue condizioni sono “stabili”, che si sente “in generale bene” anche se è “molto stanca” e la sua memoria “è peggiore di prima”.

Sophie Kinsella, la comunicazione su Instagram

Sophie Kinsella ha deciso di comunicare ai propri lettori la diagnosi di tumore al cervello tramite un post Instagram. Ecco la traduzione del testo:

“Ai miei cari lettori e follower,

Desidero da molto tempo condividere con voi un aggiornamento sulla salute e aspettavo la forza per farlo. Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma di cancro al cervello aggressivo. Non l’ho condiviso prima perché volevo assicurarmi che i miei figli fossero in grado di ascoltare ed elaborare le notizie nella privacy e adattarsi alla nostra “nuova normalità”.

Sono stata in cura dall’eccellente team dell’University College Hospital di Londra e ho subito un intervento chirurgico con successo e la successiva radioterapia e chemioterapia, che è ancora in corso.

Al momento tutto è stabile e in generale mi sento molto bene, anche se mi sento molto stanca e la mia memoria è ancora peggiore di prima!

Sono così grata alla mia famiglia e ai miei amici più cari che mi sono stati di grande sostegno, nonché ai meravigliosi medici e infermieri che mi hanno curato. Sono anche molto grata ai miei lettori per il vostro costante supporto. La meravigliosa risposta a The Burnout mi ha davvero incoraggiato, in un momento difficile.

A tutti coloro che soffrono di cancro in qualsiasi forma mando amore e i migliori auguri, così come a coloro che li sostengono. Può farti sentire molto solo e spaventoso avere una diagnosi difficile, e il supporto e la cura di chi ti circonda significa più di quanto le parole possano dire.

Vi ricontatterò presto, e nel frattempo saluti dalla soleggiata Londra.

Sophie”.