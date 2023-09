Ragusa, un bando per la realizzazione di impianti sportivi

Presentato un atto di indirizzo per la costruzione e la riqualificazione di alcune strutture a Marina di Ragusa e a San Giacomo: “Chiediamo all’Amministrazione di orientare bene gli investimenti”

RAGUSA – Promuovere lo sport e la realizzazione di impianti sportivi. È questo l’obiettivo di un atto di indirizzo presentato a Ragusa dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Sergio Firrincieli e da tutto il gruppo che lo sostiene.

Il documento si rifà al bando “Sport e periferie 2023” e prende in considerazione, come attività realizzabili, la realizzazione e/o rigenerazione degli impianti sportivi destinati all’attività agonistica e localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane nonché la diffusione, nelle stesse aree, delle attrezzature sportive necessarie per l’allestimento di strutture e impianti. E, ancora, il completamento e/o adeguamento degli impianti sportivi esistenti, destinati all’attività agonistica nazionale e internazionale.

“Chiediamo all’Amministrazione – ha sottolineato il consigliere Firrincieli – di orientare questi investimenti e questa opportunità nei confronti delle frazioni di San Giacomo e di Marina notoriamente senza strutture la prima e con un grande aumento della popolazione estiva ma, soprattutto anche invernale, quindi ormai di residenti, soprattutto giovani famiglie con figli, la seconda. Ecco perché, quindi, c‘è la necessità di impianti sportivi e, naturalmente, tutto questo è da concordare anche con le associazioni e con i residenti delle due frazioni per capire quali siano eventualmente gli impianti da realizzare e quali le finalità. Noi, più volte, abbiamo detto, durante la scorsa campagna elettorale, che, nel caso in cui gli elettori ci avessero chiamato a guidare la città, avremmo concordato con le forze sociali e il mondo dell’associazionismo tutte le azioni da portare avanti per il bene della comunità”.

La richiesta di contributo non potrà essere superiore a 700.000 euro per ciascun intervento e dovrà essere integrata per la quota di cofinanziamento in funzione della popolazione residente (dal 10 al 20 per cento). La finestra per la presentazione delle domande va dalle 12 del 1° settembre 2023 fino alle 12 del 10 ottobre 2023.

“Faccio presente – ha aggiunto ancora il consigliere del M5S – che queste indicazioni sono il frutto di un dialogo costante che il nostro gruppo ha avviato con il deputato nazionale Filippo Scerra che, ogni qualvolta sono emessi bandi interessanti dai vari ministeri, ci tiene subito informati. Filippo Scerra, deputato questore alla Camera, fa in modo che il nostro territorio non perda nessuna opportunità di crescita e di inclusione sociale. E per questo lo ringraziamo”.

Il consigliere comunale ha chiesto, quindi, al Consiglio comunale di dare mandato al sindaco Cassí di incaricare gli assessorati e gli uffici competenti al fine di individuare interventi di riqualificazione di strutture esistenti e impianti da realizzare ex novo nelle frazioni di Marina di Ragusa e San Giacomo.