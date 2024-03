Ragusa, altro furto in chiesa: rubato un calice al santuario della Madonna del Rosario

Un fenomeno in costante crescita nella zona. Indagini in corso sul caso della notte tra il 9 e il 10 marzo

Ancora una volta un furto in una chiesa del ragusano, come capitato spesso durante gli ultimi mesi. Questa volta nel mirino dei ladri la chiesa della Madonna del Rosario, a Pedalino (frazione del comune di Comiso).

Nella notte tra sabato e domenica, infatti, è stata fatta irruzione all’interno della chiesa. Tra gli oggetti smarriti anche un calice, mentre non c’era del denaro nella struttura. Inoltre, sono state rinvenute nell’area della chiesa anche delle tracce di sangue e sono in corso delle indagini sul caso.

Ragusa, furto nella chiesa della Madonna del Rosario: rubato un calice

Ancora una volta una chiesa nel mirino dei ladri che, nell’ultimo mese, hanno colpito in più aree del ragusano. Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 marzo, infatti, è stata aperta la chiesa della Madonna del Rosario, a Pedalino (Comiso). Tra gli oggetti rubati un calice, mentre non era presente del denaro all’intero della struttura. Secondo quanto emerso, i ladri sarebbero entrati nella chiesa forzando una finestra di via Riscossa.

Furto in chiesa nel ragusano: trovate delle tracce di sangue

A poche ore dal furto all’interno della chiesa della Madonna del Rosario a Pedalino (Ragusa) sono partite le indagini sul caso. Secondo quanto emerso, sul posto sarebbero state ritrovate anche delle tracce di sangue, segno che qualcuno potrebbe essersi ferito nel tentativo di entrare all’interno dell’edificio.

Quello di Pedalino è solo l’ultimo dei casi che vedono furti in chiesa nella provincia di Ragusa. Negli ultimi tempi, infatti, qualcuno era già entrato nelle chiese di San Giuseppe Artigiano, San Pio X, Santissima Nunziata, Santa Lucia, Santa Maria delle Scale e all’interno della chiesa barocca di Ragusa Ibla.