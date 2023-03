Ragusa, la città e il liceo Fermi sempre più “green”

Il sindaco Cassì intervistato dagli studenti: “Sostenibilità al centro dell’attività progettuale”

“L’eco sostenibilità è un principio su cui si devono basare tutte le attività progettuali di ogni comune, non si può più fare nulla senza tenerne conto” dichiara il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, nel corso di un’intervista con le studentesse del liceo scientifico Enrico Fermi. Da alcuni anni molte città si stanno dando da fare per ridurre i consumi energetici e per migliorare la situazione ambientale, tra queste non manca Ragusa. La prima delle iniziative perseguite dall’amministrazione comunale ha come obiettivo quello di aumentare la superficie dello spazio verde coltivando sempre più essenze arboree grazie anche alla legge “un albero per ogni nato”.

Il fiore all’occhiello tuttavia è il ripristino di aree abbandonate come l’ex scalo merci. Infatti è già stato avviato un progetto che trasformerà questo spazio in una grande area verde attrezzata, al fine di ripristinare l’eco-sistema del ragusano. Ma una vera rivoluzione green deve anche incidere sui trasporti. Il sindaco afferma infatti che è in studio il progetto per introdurre la metropolitana di superficie che attraverserà tutta la città sfruttando la vecchia tratta ferroviaria pressoché in disuso, e che aiuterà a ridurre le emissioni di CO2, offrendo un nuovo servizio ad abitanti e turisti. Inoltre la cittadinanza nel suo piccolo sta contribuendo a rendere più efficiente lo smaltimento dei rifiuti e a ridurre l’inquinamento grazie alla raccolta differenziata e alla pratica delle tre “R” (ridurre, riutilizzare e riciclare). Ad essere stati sensibilizzati su queste tematiche sono stati anche gli studenti del liceo scientifico E. Fermi di Ragusa che insieme ai professori e al personale ATA hanno contribuito alla raccolta differenziata, indispensabile per vivere in modo più sostenibile.

Ormai da anni, inoltre, l’istituto ha installato pannelli fotovoltaici che hanno contribuito a ridurre il consumo di energia all’interno della scuola e ad ottenere cospicui risparmi ambientali ed economici. Essi infatti sfruttano le radiazioni solari per produrre elettricità attraverso varie celle fotovoltaiche di silicio collegate tra di loro, capaci di convertire i fotoni in un campo elettrico in corrente continua attraverso una reazione fisica. Il processo è favorito dalla privilegiata posizione della Sicilia e dalle numerose ore di irraggiamento solare.

Un’iniziativa recente è stata quella di introdurre, nei vari plessi dell’istituto, distributori d’acqua potabile che consentiranno alla comunità scolastica, semplicemente munendosi di borracce riutilizzabili, di abbattere il consumo di bottigliette di plastica, e di ridurre l’inquinamento provocato dal trasporto su gomma. A ribadire l’importanza del concetto di sostenibilità è stato il docente di scienze, Antonio Iucolano, in qualità di componente della commissione per la transizione energetica e dell’eco-comitato insieme ad una rappresentanza degli studenti. La sua dichiarazione ha chiarito il concetto di transizione “green” dell’istituto che introdotta inizialmente come un progetto scolastico, oggi è stata inserita nel PTOF, piano triennale dell’offerta formativa, alimentando così un’attività da integrare con la didattica tradizionale.

Oggi la svolta sostenibile del Fermi è presente anche come argomento didattico da trattare nelle ore di educazione civica per coinvolgere tutti gli studenti. Anche i rappresentanti dell’eco-comitato mostrano l’interesse dei giovani nell’essere coinvolti in questi temi di carattere globale e la forza di volontà che investono nel tentativo di vivere in un futuro più pulito, quindi più sostenibile, proponendo innovative iniziative e attività all’aperto. Ragusa dimostra ancora una volta di essere una città propensa all’impegno per il cambiamento e per uno stile di vita che assicuri ai giovani un futuro più eco-sostenibile.

3A Liceo Scientifico Enrico Fermi

Ragusa 2022/2023

Maria Chiara Ferrante, Elena Migliorisi, Elena Battaglia, Giada Manzoni, Adele Arestia, Sofia Cintolo, Paola Placca