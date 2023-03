Ragusa, litiga con il vicino di casa e tenta di ucciderlo: fermato 44enne

Dopo un violento litigio, l'uomo ha sparato al vicino di casa marocchino tentando di ucciderlo: per lui si sono spalancate porte del carcere

Nella tarda serata dello scorso mercoledì 8 marzo, la Polizia di Stato ha arrestato un 44enne con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, poiché ritenuto l’autore di un tentato omicidio aggravato di un cittadino marocchino regolare sul territorio nazionale. Il crimine è avvenuto il pomeriggio di martedì 7 marzo, quando la vittima è stata colpita da un’arma da fuoco durante una violenta lite con il proprio vicino di casa.

La Polizia di Stato è quindi intervenuta, coordinando un’attività di indagine in collaborazione con la Procura della Repubblica al Tribunale di Ragusa. Grazie alle testimonianze e alle acquisizioni di immagini dei sistemi di videosorveglianza privati, la Polizia Scientifica è stata in grado di individuare l’assassino e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Il 44enne si è costituito al Commissariato dopo essersi reso irreperibile

L’autore del crimine, che si era reso irreperibile subito dopo il delitto, si è costituito al Commissariato della Polizia di Stato di Vittoria, accompagnato dal suo avvocato difensore. A causa dei gravi elementi indiziari contro di lui, è stato sottoposto a fermo e condotto in custodia cautelare nel carcere di Ragusa. Il giorno successivo, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa ha convalidato l’arresto del 44enne e oggi è stato emesso il provvedimento per la sua custodia cautelare in carcere.