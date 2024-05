Ragusa, nuovo polmone verde all’ex Scalo Merci

Il Comune ha inaugurato il giardino che è stato realizzato attraverso un’opera di riqualificazione. Il sindaco Cassì: “L’area unisce quartieri finora separati e accoglie chi vuole allenarsi e passeggiare”

RAGUSA – La città di Ragusa si appropria di un nuovo polmone verde a disposizione dei cittadini. L’amministrazione comunale, con in testa il primo cittadino Peppe Cassì, ha inaugurato un giardino realizzato all’interno dell’ex Scalo Merci grazie a un intervento di riqualificazione finanziato dall’ex Ministero della Transizione ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica), così come previsto dal “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”.

Il punto, fino a qualche tempo fa, era destinato a uso ferroviario. “È rimasto un binario, a memoria della storia di questo luogo; è rimasta l’antica palazzona ferroviaria, che diventerà uno spazio commerciale a disposizione di attività private tramite il bando già pubblicato. Ma cemento, pietrisco e ferro di quella che era un’area brulla, hanno lasciato spazio al verde”, ha commentato il sindaco Cassì attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook in cui sono stati immortalati alcuni momenti dell’inaugurazione alla quale ha preso parte in compagnia dell’assessore ai Lavori pubblici Gianni Giuffrida e alle autorità.

“Se una parte dell’ex Scalo Merci sta diventando la nuova stazione dei bus, il luogo in pieno Centro, confortevole e moderno in cui arriveranno flussi turistici e non; un’altra parte è già diventata giardino”, ha proseguito il sindaco ragusano.

“Un nuovo polmone verde che unisce quartieri finora separati e lo fa con carrubi, ulivi, lecci, washingtonie, jacarande, ligustro, laergestroemia, come da progetto”, ha ribadito il primo cittadino.

“Un’azienda privata curerà il verde, un’altra ha donato le attrezzature per il fitness. L’area sarà video sorvegliata. Venite qui a prendere il sole di giorno (in attesa che gli alberi crescano ancora un po’) o il fresco alla sera, venite qui per una passeggiata o per allenarvi”.

“Il giardino è aperto tutti i giorni, dalle 9.00 alle 21.00”, ha concluso il sindaco di Ragusa nel suo intervento social.