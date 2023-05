Ragusa, Sergio Firrincieli lancia la sfida per Palazzo dell’Aquila

Il candidato del Movimento 5 Stelle alla poltrona di primo cittadino spiega al QdS programmi e obiettivi: “Pronti a raccogliere la sfida, Ragusa ha bisogno di ritrovare autorevolezza e centralità”

RAGUSA – “Serve una persona che deve pretendere azioni e servizi per i propri cittadini e per questo siamo pronti a raccogliere la sfida che prevede impegno, lavoro e senso di responsabilità”.

Si presenta così, al QdS, il candidato a sindaco di Ragusa Sergio Firrincieli. Esponente del Movimento 5 Stelle, Firrincieli propone una candidatura dal basso, dalla volontà del suo elettorato perché crede che il comune di Ragusa “ha bisogno di ritrovare autorevolezza e centralità intanto all’interno della provincia e c’è bisogno che i cittadini sappiano di avere un sindaco, una persona che si occupi di loro, una persona che si interessi di tutto ciò che li riguarda”.

Attenzione ai bisogni dei cittadini

Ci sarà sicuramente tanto da fare e nell’immediato si dovrà dare attenzione, quindi, ai bisogni dei cittadini. “Non c’è dubbio che la guerra abbia esasperato la situazione economica che già era fortemente compromessa dalla pandemia – ha riferito al QdS il candidato Firrincieli -. Gli aumenti hanno colpito il ceto medio e le imprese che si trovano a fare i conti con l’incremento dei costi delle materie prime e dell’energia elettrica. Dobbiamo riattivare i consumi interni al nostro comune, spingere i nostri concittadini a reinvestire nel centro storico”.

Un’attenzione particolare sarà rivolta alla mobilità e alla sostenibilità

“Si deve ricominciare a pensare a un sistema pubblico efficiente che metta in comunicazione le contrade con il centro storico – ha aggiunto ancora Sergio Firrincieli -. Ztl sui tre centri storici variando gli orari a seconda delle necessità. Sulla sostenibilità si è fatto già molto in termini di mobilità alternativa e in questo senso gli incentivi del governo Conte sono stati importanti, senza dimenticare ovviamente aeroporto – le ultime notizie di Ryanair non sono affatto rassicuranti in questo senso – e ferrovia”. E insieme alla mobilità, il candidato del Movimento 5 Stelle pensa anche al turismo che, in una città come Ragusa, deve assumere sicuramente un ruolo prioritario.

“L’idea è quella di creare dei percorsi ad anello, che comprendano la vallata Santa Domenica, il centro storico superiore e le scale di corso Mazzini – ha continuato il candidato – Fare rete con i comuni vicini, di Comiso, Modica, Scicli e del Val di Noto; protocollo con la Curia per l’apertura delle chiese anche in orari serali, percorsi enogastronomici, sfruttamento delle potenzialità naturalistiche, paesaggistiche e culturali, il tutto all’interno di un’offerta turistica che potenzieremo con apposito nuovo assessorato al Turismo e Cultura. Si pensa poi all’istituzionalizzazione di eventi culturali (Ibla Buskers, Ibla Grand Prize, stagione teatrale), turismo religioso (martirio di San Giorgio, Pasqua e Natale) e promozione degli stessi in fiere di settore.

Particolare attenzione alle nicchie (poesia, slam poetry, fumetti etc) e alla creazione di contenitori di manifestazioni (Natale barocco, estate iblea, Carnevale barocco) che possano aiutare nella promozione dei singoli eventi con apposita programmazione che gli operatori economici possano comunicare in fase di incoming. Creazione di un osservatorio stellare all’ex distretto, dedicato alla memoria di Gian Battista Odierna. Coinvolgimento dell’università nella ricerca e promozione storico-culturale delle feste, degli eventi e delle tradizioni. Sì ad un comitato scientifico a supporto dell’assessorato di riferimento”.

Tante quindi le proposte di Sergio Firrincieli per questa candidatura a sindaco di Ragusa visto che l’attuale Amministrazione – secondo il candidato – non ha operato come avrebbe dovuto. “Avevano l’onere di programmare il futuro nei prossimi 20 anni, dato che avevano trovato una situazione finanziaria di ottimo livello, i conti in ordine, la possibilità di provvedere ai pagamenti – ha concluso Firrincieli – Questa Amministrazione è rimasta invece ingessata durante la pandemia mentre avrebbe avuto la possibilità di programmare. Non c’è stata alcuna attenzione allo sviluppo delle imprese, alla tutela dell’ambiente, una possibilità di sviluppo che fosse diversa dal solito consumo di suolo che vediamo prepotentemente rappresentato nel Prg, nessuna qualificazione del patrimonio immobiliare”.