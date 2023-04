Ramacca, droga negli slip: un arresto

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno tratto in arresto in flagranza un 37enne.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 37enne catanese lungo la SS417, in quel di Ramacca. Nel pomeriggio di sabato 15 aprile i militari stavano controllando la zona quando hanno fermato l’individuo, dall’atteggiamento sospetto, a bordo della propria auto. Dalla perquisizione personale e veicolare è emersa la presenza di 5 involucri sottovuoto nascosti negli slip contenenti 50 grammi di cocaina. Il 37enne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è finito ai domiciliari.