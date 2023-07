Randazzo, Vigili del Fuoco trasportano uomo in ospedale con barella speciale

Ecco come è avvenuto il trasporto

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Randazzo del Comando Provinciale di Catania è intervenuta questa mattina per l’assistenza ad una persona che per difficoltà contingenti aveva la necessità di essere urgentemente trasportata in ospedale.

Ecco come i vigili hanno trasportato l’uomo

L’Intervento è stato effettuato in via San Gregorio a Randazzo (CT) ed è stato possibile grazie all’utilizzo di una barella speciale (“Toboga”), di tecniche di derivazione Speleo Alpino Fluviale (SAF) e l’ausilio di un’autoscala.

Oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Randazzo, ha operato il personale del Nucleo VVF SAF provinciale, assistito da personale sanitario del Servizio 118 e da personale della Polizia Locale di Randazzo.