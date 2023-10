Shock per anziano, rapinato e aggredito al bancomat: arrestati due giovani a Trapani

I due - senza fissa dimora - sarebbero stati individuati a bordo di un'auto rubata a un altro anziano.

Si registra l’ennesima rapina ai danni di un anziano: è avvenuto a Trapani, dove un uomo è stato assalito davanti alla postazione bancomat di via Fardella.

Sono scattati due arresti a carico di due 25enni senza fissa dimora.

Rapina ad anziano al bancomat, due arresti a Trapani

Due 25enne senza fissa dimora sono stati arrestati dagli agenti della Squadra mobile di Trapani per aver rapinato un anziano davanti a una postazione bancomat. Lo scorso 3 ottobre, gli indagati, uno dei quali con precedenti penali e di polizia, si sarebbero avvicinati alla vittima che aveva appena prelevato 500 euro dallo sportello postale di via Fardella.

Dopo averlo bloccato e fatto cadere a terra, gli avrebbero sottratto il denaro, fuggendo subito dopo. Grazie anche all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona gli agenti hanno identificato i responsabili, ricostruendone poi i movimenti.

Entrambi i 25enni sono stati rintracciati lo scorso 5 ottobre in località Fulgatore a bordo di un veicolo rubato il giorno precedente a un altro anziano, approfittando di un momento di distrazione della vittima. Il fermo è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari di Trapani che ha confermato per entrambi la custodia cautelare in carcere.

