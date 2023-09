Terrore in farmacia, minacce e rapina in corso Tukory: scattano le indagini

Si indaga sull'ennesima rapina registrata a Palermo.

Momenti di puro terrore in una farmacia di corso Tukory a Palermo, dove ieri – martedì 26 settembre – si è registrata una rapina.

Tutto sarebbe avvenuto nel giro di pochissimi minuti. Sul caso indagano gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale di Palermo, intervenuti in seguito alla segnalazione di quanto accaduto.

Rapina in farmacia in corso Tukory, scattano le indagini

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, attualmente al vaglio degli inquirenti, un uomo avrebbe fatto irruzione nell’esercizio e minacciato un dipendente per farsi consegnare l’incasso per poi fuggire a piedi con il “bottino” (circa 300 euro, in base alle prime stime).

Sono in corso le indagini, con la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, per risalire all’identità del rapinatore. Non si esclude la presenza di complici nella zona.

Immagine di repertorio