Rapinano farmacia “travestiti” da semplici meccanici: scatta l’arresto nel Trapanese

Fondamentali per individuare il 35enne le telecamere di sorveglianza in zona.

In due si sarebbero travestiti da meccanici e avrebbero messo a segno una rapina a mano armata in una farmacia di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Uno di loro, “beccato” dalle telecamere, è stato arrestato dalla polizia e posto ai domiciliari.

La vicenda risale allo scorso 3 agosto, intorno alle ore 19.50.

La rapina in farmacia vestiti da meccanici, arresto a Mazara del Vallo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due uomini si sarebbero introdotti nella farmacia di via San Pietro 8/C armati di coltello e indossando tute da meccanico e sarebbero fuggiti solo dopo essersi impossessati di un bottino di 500 euro.

Dopo aver messo a segno la rapina, i due sarebbero fuggiti a bordo di uno scooter di colore scuro. Grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza di due distinti impianti installati in zona, gli agenti di polizia sono riusciti a identificare uno dei due malviventi, un 35enne mazarese.

Per lui l’autorità giudiziaria competente ha disposto gli arresti domiciliari.

Immagine di repertorio