Anziano aggredito alle spalle in casa e rapinato brutalmente, 2 arresti – VIDEO

Paura per l'ultrasettantenne protagonista della rapina a Catania: le indagini che hanno portato all'arresto.

Il 4 marzo 2023, in esito ad indagini coordinate dalla Procura Distrettuale di Catania, la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per i reati di rapina aggravata e lesioni personali nei confronti di Antonino Guglielmino (classe 1974) e di Sebastiano Rosario Aloisio (classe 1978).

A emettere il provvedimento è stato il giudice per le indagini preliminari di Catania.

Rapina con lesioni ad anziano a Catania

Le indagini, coordinate dall’Ufficio catanese ed eseguite dalla Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile (Falchi), hanno permesso di acquisire – allo stato degli atti ed in relazione a una fase processuale che non ha ancora consentito l’intervento delle difese – elementi che dimostrerebbero come i citati Guglielmino e Aloisio sarebbero stati gli autori di una rapina, avvenuta nel mese di agosto 2022, ai danni di una persona ultrasettantenne.

Fin dalle primissime fasi delle investigazioni, i contorni della rapina si sono rivelati particolarmente gravi, sia per le modalità dell’azione delittuosa, commessa con violenza nei confronti di una vittima vulnerabile, in relazione all’età, sia per il contesto in cui fatto-reato è stato consumato, essendo stata la persona offesa aggredita alle spalle, all’interno del proprio domicilio, mentre era intenta a lavori di giardinaggio.

Il reo, infatti, pur di impossessarsi del portafoglio dell’anziano, contenente denaro ed effetti personali, non avrebbe esitato a procuragli lesioni, provocandogli la frattura dell’omero e un trauma al polso.

Il testimone e l’arresto di Antonino Guglielmino e Sebastiano Aloisio

Nella ricostruzione della rapina con lesioni a Catania, si è rivelata fondamentale la collaborazione di un testimone. Quest’ultimo, passando a piedi dalla zona in cui si erano svolti i fatti, ha sentito delle urla e visto un uomo fuggire a piedi per poi raggiungere il complice, che a sua volta lo attendeva a bordo di un mezzo.

I conseguenti approfondimenti investigativi, corroborati dagli esiti delle riprese di impianti di videosorveglianza presenti nei pressi dei luoghi oggetto della rapina, hanno consentito l’individuazione della targa dell’auto con cui i due autori erano scappati e di constatare che il complice, seduto lato passeggeri, con capelli a doppio taglio e barba lunga nera, presentava un vistoso tatuaggio sul braccio destro.

Dall’esame delle telecamere si notava anche, come l’auto avesse effettuato una breve sosta lungo il percorso di fuga, in corrispondenza del muro perimetrale di uno stabile, nei cui pressi sono stati, successivamente, trovati i documenti della vittima della rapina.

Gli ulteriori accertamenti sul mezzo utilizzato per compiere il reato e ripreso dalle telecamere hanno, inoltre, confermato che il veicolo era stato regolarmente noleggiato da Antonino Guglielmino e che questi corrisponderebbe, per caratteristiche somatiche, al soggetto ripreso alla guida del citato veicolo durante la fuga.

A ulteriore rafforzamento del quadro indiziario, si è verificato, altresì, tramite foto segnaletica, che il tatuaggio sul braccio destro dell’autore materiale della rapina, seduto lato passeggeri, corrisponderebbe pienamente con quello in possesso di Sebastiano Rosario Aloisio.

Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero titolare del relativo fascicolo d’indagine, ha quindi disposto per entrambi l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, eseguita dalla Squadra Mobile la mattina del 4 marzo.