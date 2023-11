Ritenuto uno degli autori di una rapina in Lombardia: arrestato 18enne nel Siracusano

La rapina è stata commessa alla stazione ferroviaria lo scorso 3 ottobre ai danni di un ragazzo di 18 anni disabile

I carabinieri di Pachino hanno arrestato un tunisino di 18 anni in applicazione della misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio, per rapina in concorso.

Rapina commessa in provincia di Sondrio

L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, a conclusione di attività investigativa svolta dai carabinieri di Morbegno (Sondrio) è ritenuto essere uno degli autori della rapina commessa alla stazione ferroviaria di quel comune lombardo lo scorso 3 ottobre ai danni di un coetaneo disabile. I militari hanno rintracciato il 18enne nel centro abitato di Pachino e, dopo le formalità di rito, lo hanno associato presso il carcere “Cavadonna” di Siracusa, come disposto dall’Autorità giudiziaria.