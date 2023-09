Incubo per un’anziana, picchiata e rapinata in piena notte: 4 arresti a Palermo

Quattro le persone arrestate per la brutale rapina ai danni di un'anziana a Palermo.

Momenti da incubo per una donna anziana a Palermo, vittima di una brutale rapina seguita da pestaggio a opera di quattro persone.

La dinamica dell’episodio, svoltosi nei pressi dell’ospedale Di Cristina di Palermo, è al vaglio degli inquirenti. Ci sono 4 indagati: si tratta di quattro uomini di età compresa tra i 19 e i 42 anni (iniziali S.D.S., E.B., R.V. e D.R.), tutti tratti in arresto.

Brutale rapina ad anziana a Palermo, 4 arresti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i malviventi sarebbero entrati in casa della 79enne di Palermo intorno alle 4 di notte, le avrebbero sottratto il cellulare per non farle chiedere aiuto e l’avrebbero picchiata per ottenere da lei tutto ciò che possedeva, dai soldi ai gioielli.

La malcapitata, riuscita a contattare il 112, avrebbe chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono accorsi gli agenti di polizia, che fortunatamente sono riusciti a bloccare i quattro prima che potessero darsi alla fuga. Pare che abbiano tentato di nascondersi nelle stanze dell’abitazione della loro vittima.

L’anziana, soccorsa, è stata visitata e medicata all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo.

Immagine di repertorio