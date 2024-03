VIDEO | Razzo Falcon 9 di SpaceX volteggia nei cieli della California

La velocità del velivolo lascia dietro di sé una scia luminosa che rischiara il tramonto californiano.

Un razzo Falcon 9 di SpaceX è stato avvistato mentre sorvolava la California meridionale ieri, lunedì 18 marzo 2024.

Il video del razzo di SpaceX

Le riprese mostrano il velivolo sorvolare Chino Hills, in California, verso il tramonto. Il lancio del razzo, il decimo dell’anno per SpaceX dalla base spaziale di Vandenberg in California, faceva parte della missione Starlink, secondo quanto dichiarato da SpaceX.

