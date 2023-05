Re Carlo III, Mattarella a Londra per l’incoronazione

La cerimonia avrà inizio alle 12 (ora italiana) di domani

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriverà oggi a Londra accompagnato dalla figlia Laura in occasione della partecipazione alla cerimonia di incoronazione delle loro maestà Re Carlo III e la Regina Camilla.

Nel pomeriggio è prevista la partecipazione del Presidente e di Laura Mattarella al ricevimento presso Buckingam Palace, un momento conviviale più sobrio che precede la cerimonia. Ci sarà anche un incontro in formato ristretto con Re Carlo III prima del ricevimento, un’occasione per scambiarsi qualche opinione. Domani il Presidente Mattarella e la figlia Laura saranno all`abbazia di Westminster per la cerimonia di incoronazione che avrà inizio alle 11 (le 12 ora italiana).