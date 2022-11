Recessione dietro l’angolo, calano alimentari ed elettrodomestici. Non decolla l’automotive

Secondo le stime effettuate da Confcommercio tutti i dati elaborati fanno pensare a un avvicinamento della recessione tecnica.

Si fa sempre più concreto lo spettro di una recessione tecnica nei trimestri a cavallo della file del 2022.

Si tratta della stima realizzata da Confcommercio, che ipotizza una riduzione del Pil dello 0,7% congiunturale, accentuando la tendenza al ridimensionamento dell’attività economica già registrata a partire dal mese di settembre.

Debole crescita degli occupati

Proprio a settembre 2022 la produzione industriale ha fatto segnare un calo dell’1,8% rispetto al mese precedente e dello 0,5% su base annua.

Non aiuta nemmeno la flebile crescita del numero degli occupati (+0,2% congiunturale) che ha soltanto tamponato il trend negativo degli ultimi mesi. A tal proposito Confcommercio indica che rispetto a giugno si conta una riduzione di 96mila unità.

Consumi, cala la domanda per i beni

Segnali negativi provengono anche dai consumi secondo la metrica dell’ICC (l’indicatore Consumi Confcommercio). Essi si sono ridotti nel confronto annuo (-1,4%), effetto di una contrazione per della domanda per i beni (-2,7%) e di una crescita per i servizi (+2,1%).

All’interno dell’aggregato dei beni per alcuni segmenti (alimentari, mobili ed elettrodomestici) la flessione su base annua comincia ad assumere toni significativi.

Settore automotive in difficoltà

Rimane critica la situazione nel settore automotive malgrado una leggera crescita avuta nel mese di ottobre. Nel periodo gennaio-ottobre 2022 si segnala un calo del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2019. I servizi fanno registrato un calo più netto, fino al 12% in meno.