“Do fuoco a tutto”, perde il reddito di cittadinanza e irrompe al Comune di Terrasini

Disoccupato e in difficoltà economica, un uomo genera momenti di tensione e panico nel Palermitano: la prima ricostruzione dell'accaduto.

Perde il reddito di cittadinanza e minaccia di appiccare un incendio e dare fuoco a tutto al Comune di Terrasini, in provincia di Palermo.

Ecco la prima ricostruzione dell’episodio che nella mattinata di oggi, lunedì 31 luglio, ha scatenato il panico tra i cittadini e tra gli operatori comunali.

Perde il reddito e minaccia di appiccare incendio al Comune di Terrasini

Sono ancora poche le notizie su quanto accaduto nelle scorse ore. Secondo una ricostruzione, riportata dal collega Michele Giuliano in un articolo per BlogSicilia, l’uomo avrebbe fatto irruzione nella stanza del sindaco e l’avrebbe cosparsa di benzina, minacciando di dar fuoco a tutto (anche a se stesso).

Fortunatamente, l’intervento del segretario generale Cristofaro Ricupati e del presidente del Consiglio Comunale Marcello Maniaci avrebbe fatto desistere l’uomo dal compiere il terribile gesto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del 118.

Il malcapitato, che pare fosse in stato confusionale, è stato trasferito all’ospedale di Partinico per accertamenti.

Il RdC all’origine di tutto?

Pare che l’uomo che ha minacciato di appiccare l’incendio al Comune di Terrasini fosse disoccupato e in difficoltà economica, soprattutto dopo la fine del sostegno garantito dal reddito di cittadinanza. Come è noto, molti percettori siciliani e italiani non avranno più il sostegno (tranne se over 60 o con minori e disabili a carico) in seguito alle novità sulla durata introdotte dal Governo Meloni.

Anche se si prevede l’introduzione di nuovi sostegni alle famiglie a basso reddito, la fine dell’era del RdC – fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle – ha generato non poche proteste. E gesti disperati, come quello registrato questa mattina nel Palermitano. A livello nazionale si continua a lavorare per garantire un sostegno economico anche a chi non avrà più accesso al reddito ma si trova in condizioni di difficoltà economica. Il tema è al centro degli scontri politici da diversi giorni.