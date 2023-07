Reddito di Cittadinanza percepito illegalmente, colpiti 32 soggetti a Palermo

Oltre alle somme di denaro, sono stati sottoposti a vincolo giudiziale conti correnti, 5 autoveicoli e 2 immobili.

Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, hanno individuato 32 soggetti che avrebbero illecitamente beneficiato del Reddito di Cittadinanza.

In particolare, l’attività delle fiamme gialle del 2° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Palermo si è incentrata sull’analisi delle domande presentate da alcuni soggetti che, secondo le informazioni raccolte ed analizzate risultavano condannati in via definitiva per almeno uno dei “reati ostativi”, ricevendo il sussidio in maniera diretta o attraverso i familiari.

Il sequestro

Considerato la condotta tenuta, i finanzieri hanno proceduto a segnalare i soggetti alla Procura della Repubblica di Palermo che ha emesso un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, convalidato dal Gip del locale Tribunale, anche nella forma per equivalente per complessivi 206.513,93 euro in esecuzione del quale sono stati sottoposti a vincolo giudiziale conti correnti, 5 autoveicoli e 2 immobili.

L’attività di servizio conferma il ruolo di polizia economico-finanziaria affidato al Corpo della Guardia di Finanza, a contrasto delle illecite condotte di coloro i quali, accedendo indebitamente a prestazioni assistenziali erogate dallo Stato, sottraggono importanti risorse economiche destinate a favore di persone e famiglie che si trovano effettivamente in condizioni di disagio.

Si evidenzia che il provvedimento in parola è stato emesso sulla scorta degli elementi probatori acquisiti in fase di indagine preliminare. Pertanto, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di innocenza.