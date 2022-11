Reddito di cittadinanza, sale ancora il numero dei percettori in Sicilia

Inps: nei primi 9 mesi del 2022 sono già 299mila nuclei familiari, per l’intero 2021 erano stati 308mila. Assegno medio mensile tra i più alti d’Italia: 597 euro (46 euro sopra la media nazionale)

PALERMO – Il Reddito di cittadinanza continua ad essere l’unica fonte di sostentamento per moltissimi siciliani. Ogni anno, sempre di più.

Secondo l’Osservatorio su Reddito e Pensione di cittadinanza dell’Inps da gennaio a settembre di quest’anno sono oltre 299 mila i nuclei familiari che ne hanno usufruito, per un totale di persone coinvolte che arriva a 694.855.

Un numero molto alto, considerato che nell’intero 2021 i nuclei familiari coinvolti sono stati 308.224, per un totale di 733.458 persone. In soli nove mesi dell’anno in corso, quindi, è stato quasi raggiunto il numero registrato lo scorso anno e sarà sicuramente superato nei mesi che rimangono.

Anche in termini percentuali è stato registrato un aumento rispetto allo scorso anno. Se nel 2021 il reddito di cittadinanza in Sicilia ha rappresentato il 17,40% del totale italiano, nel 2022 la percentuale è salita di quasi un punto percentuale, a 18,25%. Variazioni in aumento anche per l’importo mensile medio, passando da 595, 10 euro del 2021 a 597,29 euro del 2022. Si tratta di un trend in continua crescita sin dal 2019, quando è stato istituito il reddito di cittadinanza: se il primo anno sono stati 191.852 i nuclei che ne hanno beneficiato, per un totale di 499.421 persone coinvolte, e un importo di 545,66 euro.

Nel 2020 il numero dei nuclei è salito a 274.032, e un importo di 583,87 euro. Tra 2022, non ancora finito, e il 2019, in percentuale, è già stato registrato un aumento di oltre il 50%. Una crescita esponenziale che è motivata in buona parte dalle difficoltà causate dalla pandemia, e di tutto ciò che ne è venuto conseguentemente. Il confronto diventa ancora più impietoso se si guarda alla media nazionale. L’unica regione che supera l’Isola sia in termini numerici che di importo è la Campania, con oltre 345 mila nuclei familiari e un importo di oltre 600 euro mensili. In una prospettiva più ampia, nel 2022 l’importo medio nazionale si è fermato a 551,51 euro, 46 euro sotto quello siciliano.

Rimane più alto anche delle medie per circoscrizione: il valore più basso si registra nel nord Italia, dove si ferma a 481,12 euro, contro 512,64 del centro e 583,78 euro del sud e le isole. A livello nazionale, nel mese di ottobre 2022, i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza sono stati 1,16 milioni in totale, 1,04 milioni RdC e quasi 121 mila PdC, con 2,45 milioni di persone coinvolte.

L’importo medio varia sensibilmente con il numero dei componenti il nucleo familiare, e va da un minimo di 454 euro per i nuclei costituiti da una sola persona a un massimo di 736 euro per le famiglie con cinque componenti. Per i nuclei con presenza di minori (358mila, con 1,28 milioni di persone coinvolte), l’importo medio mensile è di 682 euro, e va da un minimo di 592 euro per i nuclei composti da due persone a 742 euro per quelli composti da cinque persone. I nuclei con presenza di disabili sono 199 mila, con 443 mila persone coinvolte. In questo caso, l’importo medio è di 492 euro, con un minimo di 388 euro per i nuclei composti da una sola persona a 701 euro per quelli composti da cinque persone.

La distribuzione per aree geografiche vede 430mila soggetti beneficiari al Nord, 328mila al Centro e 1,69 milioni nell’area Sud e Isole, mentre, in termini di nazionalità, la platea dei percettori di reddito di cittadinanza e di pensione di cittadinanza è composta da 2,16 milioni di cittadini italiani, 208mila cittadini extra-comunitari e quasi 84mila cittadini europei.