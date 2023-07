Reddito di cittadinanza, la fine dell’illusione

In Sicilia i percettori del Reddito di Cittadinanza sono 700.000, di questi almeno 160.000 perderanno il sussidio dato in cambio di nulla

Ero in fila alla posta l’altro giorno, ed al bancoposta cerano file di signore che controllavano che la loro Card fosse stata caricata. Erano ovviamente preoccupate della fine dell’illusione che la politica gli aveva dato. La fine della povertà, come disse Di Maio affacciandosi come Allende dal Palacio della Moneda.

In Sicilia i percettori del Reddito di cittadinanza sono 700.000, di questi almeno 160.000 perderanno il sussidio dato in cambio di nulla. Forse avranno incontrato più alieni provenienti da pianeti sconosciuti che un navigator per trovare un lavoro. Ora “la pacchia è finita” come disse la Meloni quasi un anno fa. Ma cosa succederà ora? Il comune di Palermo, per parlare di un posto dove circa 40.000 percettori di sussidio saranno al verde, come si è preparato? La Regione, l’assessorato famiglia, cosa intende fare?

I discorsi delle signore in fila non lasciavano presagire nulla di buono, aumento di furti, scippi, e significative allusioni su nuovi incendi. Ovviamente non c’è un collegamento tra i tanti incendi, probabilmente dolosi, e la fine della sussistenza. Ma lo possiamo escludere? Se sei al verde, sei fuori di te perché non hai un lavoro regolare, se arrangiarti ti diventa più ostico dopo un periodo di parziale sollievo da sussidio, se i tuoi bambini non hanno il necessario, il pensiero mal comune mezzo gaudio, con questo scirocco non ti viene? Ma il Prefetto di Palermo ha chiaro il quadro di innalzamento dei problemi derivanti dalla fine del sussidio? Ha fatto richiesta di aumento di agenti per il controllo del territorio? O si pensa come per gli incendi che la prevenzione non serve, che bisogna intervenire quando gli animali sono già scappati dalla stalla? Ci saranno gravi problemi sociali con la fine del Reddito di Cittadinanza è bene che governo ed enti locali ne siano preoccupati. Non c’è niente di peggio che illudere le persone e poi darle un bagno di realtà.

Cosi è se vi pare.