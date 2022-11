In famiglia condannati per mafia o detenuti: addio al reddito di cittadinanza per 12 palermitani

Operazione della guardia di finanza: agli indagati sono stati sequestrati oltre 50mila euro. Verra sospesa anche l'erogazione del sussidio Avrebbe beneficiato del reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. La guardia di finanza di Palermo ha infatti individuato 12 persone a Palermo che fanno parte di nuclei familiari in cui ci sono condannati per associazione mafiosa. In particolare, uno degli indagati, condannato per estorsione e atti persecutori, avrebbe riscosso, negli ultimi tre anni, indebitamente una somma complessiva superiore a 26.000 euro. Due presunti indebiti percettori avrebbero anche indicato nella domanda di accesso alla misura assistenziale, familiari in stato detentivo, senza darne comunicazione all'Inps. I finanzieri hanno così denunciato i presunti illeciti percettori alla Procura che ha disposto nei confronti degli indagati il sequestro preventivo di oltre 50.000 euro corrispondenti all'importo ottenuto senza averne diritto. Il provvedimento convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo. Inoltrata è stata inviata all'Ufficio Inps. la segnalazione per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di revoca/decadenza del beneficio.