Regalbuto al lavoro per la Democrazia partecipata

Pubblicato l’avviso per l’anno 2023: i cittadini, in forma singola o associata, potranno presentare la propria proposta per rendere migliore il territorio, muovendosi fra numerosi ambiti

REGALBUTO (EN) – Il Comune ha pubblicato l’avviso Democrazia partecipata anno 2023, che fissa a 13.500 euro l’importo da spendere nel 2023 per gli strumenti di Democrazia partecipata e determina le modalità attraverso cui è possibile presentare le proposte progettuali che potranno ricevere il finanziamento.

Nel testo viene spiegato che “i cittadini regalbutesi aventi diritto, ovvero singolarmente tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e collettivamente tutte le forme associative e rappresentative dei cittadini di Regalbuto con sede legale e operativa nel comune di Regalbuto, possono presentare proposte progettuali da realizzare utilizzando le risorse destinate alla Democrazia partecipata”.

Non potranno presentare proposte riguardanti progetti solamente i cittadini che ricoprono cariche elettive in organi del Comune di Regalbuto, del Libero Consorzio comunale di Enna, della Regione Sicilia, dello Stato italiano o dell’Unione europea, o i cittadini che ricoprono incarichi nei Consigli di amministrazione di aziende, enti, società, consorzi o fondazioni di cui faccia parte il Comune di Regalbuto. La partecipazione è indetta anche a coloro i quali non siano in regola con il pagamento dei tributi comunali.

Le proposte progettuali dovranno essere presentate attraverso l’apposita Scheda progetto, scaricabile dal sito del Comune o ritirabile presso l’Ufficio Segreteria. In tale scheda dovranno essere specificati il soggetto attuatore del progetto, che potrà essere il Comune di Regalbuto o una persona fisica o giuridica diversa, e il referente del progetto. Le iniziative da presentare dovranno essere tecnicamente realizzabili entro la fine dell’anno 2023 e potranno riguardare le seguenti aree tematiche: Ambiente, ecologia e Sanità; Lavori pubblici; Sviluppo economico e Turismo; Spazi e Aree verdi; Politiche giovanili; Attività sociali, culturali, ricreative e sportive; Pubblica istruzione. Il progetto da presentare potrà anche consistere in un singolo blocco, tecnicamente ed economicamente fattibile come specificato, di un progetto più ampio composto da più parti da realizzarsi negli anni successivi.

Allo scadere del termine di presentazione delle domande, tutti i cittadini o le forme associative che hanno presentato i progetti saranno invitati a workshop tematici durante i quali le proposte saranno discusse e definite in modo più preciso, cioè ne verrà tracciato anche l’aspetto economico. In seguito, gli organi competenti valuteranno le proposte, designando i progetti ammissibili e specificando per quelli non ammessi le motivazioni di esclusione. Tutti i cittadini potranno poi votare fino a tre progetti tra le proposte ammesse dal Comune e pubblicate sul sito. Quelli che otterranno il maggior numero di voti verrà assegnato, secondo graduatoria, l’importo economico necessario alla sua realizzazione, individuato durante la fase di progettazione. Il progetto dovrà essere realizzato entro dicembre 2023, mentre il pagamento delle somme spese avverrà entro il primo trimestre del 2024.