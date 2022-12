Regione, aiuti per apicoltori: prorogata scadenza bando

Sostegno rivolto a imprenditori, socetà e cooperative per i costi sostenuti per l'alimentazione straordinaria degli sciami

Prorogata la scadenza del bando di aiuti, del dipartimento dell’Agricoltura della Regione Siciliana, per 500 mila euro agli apicoltori siciliani per i costi sostenuti per l’alimentazione straordinaria degli sciami. La nuova scadenza è fissata per il 16 dicembre e il decreto dirigenziale allarga a tutto il 2021 il periodo utile per il riconoscimento delle spese.

Sostegno a imprenditori, società e cooperative

Il sostegno è rivolto a imprenditori apistici, società e cooperative che abbiano sede legale e operino nel territorio siciliano e siano iscritti all’anagrafe apistica nazionale. Consiste nel rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti per l’alimentazione di soccorso delle api: nel 2021, infatti, a causa dagli eventi climatici avversi, il cibo presente in natura per gli sciami si è ridotto notevolmente, costringendo gli apicoltori ad acquistare prodotti alimentari integrativi, con un notevole aggravio dei costi di gestione aziendale. Le domande dovranno essere trasmesse all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente e dovranno contenere una relazione sui danni subiti dall’azienda.