La Regione Siciliana ha un mobility manager: nominato Angelo Pizzuto

A Pizzuto il compito di studiare come i dipendenti della pubblica amministrazione raggiungono il loro posto di lavoro ed elaborare soluzioni per ridurre l’impatto ambientale

La giunta regionale ha nominato Angelo Pizzuto mobility manager dell’ente. L’incarico è a titolo gratuito. La proposta è stata avanzata dall’’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, Alessandro Aricò, di cui Pizzuto è Capo della Segreteria tecnica. A Pizzuto il compito di studiare come i dipendenti della pubblica amministrazione raggiungono il loro posto di lavoro ed elaborare soluzioni per ridurre l’impatto ambientale dei loro spostamenti anche attraverso l’uso di incentivi.

La norma del decreto rilancio

Il decreto rilancio obbliga le pubbliche amministrazioni “per consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane”, ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente e a nominare un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile del proprio personale. Pizzuto vanta nel suo curriculum diverse esperienze all’ombra della politica regionale ed ha conseguito al certificazione di mobility manager lo scorso 12 giugno ed è stato, tra l’altro, presidente dell’Automobile Club Palermo dal 2014 al 2022, ma anche presidente della Targa Florio e organizzatore di diverse edizioni della gara.

I compiti di Pizzuto

Tra le prime prime iniziative che Pizzuto dovrà promuovere, scrive nel documento istruttorio l’assessore Aricò “ci sarà certamente quella relativa alla incentivazione dell’uso del mezzo pubblico stipulando convenzioni con le aziende di trasporto, per introdurre agevolazioni tariffarie per i dipendenti regionali”. “Altra attività di Mobility Management risulta essere la promozione all’uso dell’auto condivisa (Carpooling) per raggiungere i luoghi di lavoro”. “Saranno coinvolti nell’iniziativa tutti i dipendenti che potranno beneficiare di agevolazioni attivando un uso collettivo (con almeno tre persone a bordo), delle autovetture per raggiungere il luogo di lavoro”, continua Aricò. Infine, tra i compiti del nuovo manager “l’attivazione di una campagna di informazione, sensibilizzazione e verifica delle esigenze di mobilità del personale regionale, con lo scopo di incrementare ulteriormente il numero dei dipendenti che abbandonino il mezzo privato a favore di altri sistemi di trasporto, con l’obiettivo di favorire l’adozione di misure in grado di decongestionare il traffico e di ridurre l’inquinamento da polveri sottili”.