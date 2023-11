Energia, dalla Regione contributo a fondo perduto per acquisto e installazione di pannelli fotovoltaici

Pubblicato il bando dell’Assessorato rivolto a tutti i residenti in Sicilia: coprirà il 50% delle spese sostenute

PALERMO – Una opportunità per passare all’energia pulita e rendere la propria casa efficiente e sostenibile dal punto di vista energetico, oltre che risparmiare sulla bolletta. Questo lo scopo del bando pubblicato dall’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, rivolto a tutti i cittadini residenti in Sicilia, che prevede un contributo straordinario per l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici, insieme a sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta dal medesimo impianto, a servizio dell’immobile di residenza.

La Regione vuole promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Il finanziamento, a fondo perduto, coprirà il 50% delle spese sostenute, per un importo massimo di 5 mila euro. In tal modo, la Regione vuole promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché sviluppare nuove forme di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi. L’autoconsumo permetterà di massimizzare il consumo locale dell’energia e abbattere i costi energetici per i cittadini, limitando, al contempo, l’utilizzo delle fonti fossili.

“È stato appena pubblicato – dice la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Jose Marano – l’avviso pubblico contenente il programma di sostegno in favore delle persone fisiche residenti in Sicilia con la relativa istanza di partecipazione al bando, che si potrà presentare dal giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale. Oltre alle risorse già stanziate, pari a 400 mila euro, mi sono impegnata a rimpinguare il capitolo con ulteriori 200 mila euro che potrebbero già diventare legge con il collegato in discussione all’Ars. Sono certa che i siciliani recepiranno positivamente l’intervento, consapevole come sono che questa è la strada corretta per la transizione energetica e la sostenibilità ambientale”.

Chi può partecipare all’avviso

Possono partecipare all’avviso esclusivamente le persone fisiche residenti in Sicilia, proprietarie, comproprietarie o usufruttuarie di unità immobiliare ad uso residenziale, titolari della relativa utenza elettrica associata all’unità immobiliare abitativa per la quale si richiede il contributo. I pannelli fotovoltaici devono avere una potenza nominale uguale o superiore a 3 kW ed essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari.

Il bando va a specificare anche le caratteristiche relative alla garanzia: i pannelli fotovoltaici, unitamente al sistema di accumulo, devono essere garantiti per almeno 10 anni per difetti di conformità e di fabbricazione, gli inverter per almeno 5 anni, i componenti elettrici per 2 anni. La domanda di contributo dovrà essere presentata tramite pec, all’indirizzo dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it entro la metà del mese prossimo.

Si cerca, così, di continuare a lavorare concretamente all’attuazione della transizione ecologica promossa e sostenuta dall’Unione Europea, attraverso il Pnrr: la decarbonizzazione dell’economia e più in generale la sostenibilità ambientale ed energetica sono obiettivi prioritari del nuovo Piano energetico ambientale della Regione (Pears) al 2030.

Obiettivi, che, si legge nelle premesse dell’avviso, “di fronte alla crisi economica globale, aggravata dagli effetti della pandemia Covid 19 e dalle recenti crisi energetiche determinate anche dai conflitti in corso, non possono che diventare pilastri su cui fondare la capacità delle comunità siciliane in grado di resistere e di rilanciare il proprio modello di sviluppo attraverso la diffusione su larga scala della figura del cittadino prosumer, sfruttando semplicemente le risorse naturali abbondantemente presenti in Sicilia”.