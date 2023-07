Regno Unito, aria di crisi tra il principe Harry e Meghan Markle: pausa di riflessione?

Il principe Harry e Meghan Markle sarebbero in crisi: i due, secondo le voci provenienti d'Oltremanica, sarebbero separati

Aria di crisi tra il principe Harry e Meghan Markle.

Secondo l’ennesima voce rimbalzata dal Regno Unito, i duchi di Sussex sarebbero separati, con i due avrebbero deciso di allontanarsi per tentare di ritrovarsi.

La consapevolezza che tra di loro qualcosa non funziona più come un tempo, le liti, il clamore, le questioni legate alla pubblicazione di “Spare”, tanti piccoli motivi di discordia, fino alla decisione di prendersi del tempo per capire cosa li sta allontanando e come porvi rimedio.

“Harry e Meghan vogliono capire cosa sia successo”

Stando a “RadarOnline” il principe Harry e Meghan Markle avrebbero bisogno di separarsi per un po’ per ricostruire il loro rapporto ed evitare il divorzio. “Stanno cercando di capire cosa sia successo. Harry non si adatta al mondo dorato ma superficiale di Hollywood – ha riferito una fonte al sito dicendo che il duca sta cercando di “ritrovare se stesso”.