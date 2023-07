Regno Unito, il principino George non dovrà fare il servizio militare: “Regole sono cambiate”

Il principe George non sarà obbligato a prestare servizio nelle forze armate prima di diventare re. Come scritto dai quotidiani britannici, al reale di nove anni, secondo in linea di successione, non sarà richiesto di prestare servizio militare prima di salire al trono, in quella che è destinata a segnare una significativa rottura con la tradizione reale.

Il monarca è il comandante in capo delle forze armate britanniche e il padre di George, il principe William, lo zio Harry, il nonno re Carlo e la defunta bisnonna, la regina Elisabetta, hanno tutti seguito la tradizione servendo nell’esercito, ma un amico di William ha sottolineato al Mail che “Le regole ora sono diverse, non dovrà necessariamente seguire la vecchia formula di entrare nell’esercito e poi nella vita della casa reale”.