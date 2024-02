Siracusa, rete ospedaliera, nuovi progetti per potenziarla

Il commento del Commissario dell’Asp di Siracusa, Alessandro Caltagirone: “Previsti interventi strutturali e l’avvio di nuovi servizi per dare risposte adeguate alle esigenze della popolazione”

SIRACUSA – Avviare una serie di tavoli tecnico-operativi per l’attuazione degli interventi di potenziamento della rete ospedaliera aretusea. È quanto intende fare il nuovo Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, Alessandro Caltagirone. Tutto ciò a seguito degli incontri, convocati dal Dipartimento regionale per la Pianificazione strategica dell’assessorato della Salute, finalizzati al passaggio dalla gestione commissariale dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19 alla gestione dell’Asp finalizzati al potenziamento della rete ospedaliera siciliana come da deliberazione della Giunta regionale n. 416/2023.

Ricognizione delle opere compiute da consegnare e di quelle pronte per essere avviate

Il primo dei tavoli tecnici previsti è quello avente per oggetto la ricognizione delle opere compiute da consegnare e di quelle pronte per essere avviate. Al tavolo tecnico parteciperanno Mario Parlavecchio, Unità tecnica di supporto per il potenziamento della rete ospedaliera della Regione Siciliana, l’ingegnere capo del Genio civile di Siracusa Maurizio Vaccaro, Responsabile unico del procedimento degli interventi e i direttori delle Unità operative tecnico, Provveditorato, Economico patrimoniale e Servizio legale.

Tra gli interventi della ex struttura commissariale figurano i lavori per la realizzazione di posti di terapia intensiva all’ospedale di Avola, l’adeguamento degli impianti di gas medicinali all’ospedale di Noto in corso di esecuzione, la realizzazione della nuova struttura nell’area di emergenza dell’ospedale Umberto I di Siracusa completata ed in attesa di collaudo e consegna, la realizzazione sempre all’ospedale Umberto I di Siracusa di ulteriori posti di Terapia intensiva e gli interventi di adeguamento del Pronto soccorso aretuseo.

“Con l’avvio della nuova fase – afferma il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Alessandro Caltagirone – alle Aziende sanitarie è stata assegnata la titolarità degli interventi assieme alla responsabilità della gestione tecnica e finanziaria e al monitoraggio dei cantieri, che diventano soggetti attuatori in raccordo con i Rup dei progetti, precedentemente nominati e confermati con la delibera della Giunta di Governo”.

Tavoli tecnici per velocizzare gli interventi

“Le riunioni operative che si stanno susseguendo in Azienda – prosegue il commissario straordinario Caltagirone – hanno l’obiettivo di coordinare gli interventi previsti dalla ex struttura commissariale con gli ulteriori interventi programmati dall’Asp di Siracusa, velocizzando la consegna di quelli già eseguiti e completati o in fase di collaudo e affidando i lavori per numerosi altri pronti per essere avviati”.

“È obiettivo di questa Azienda – conclude il commissario straordinario Caltagirone – portare al più presto a compimento l’importante programma messo in atto con ingenti finanziamenti dedicati sia per la realizzazione degli interventi strutturali previsti che per l’acquisizione di apparecchiature e avvio di nuovi servizi, per dare alle comunità di questa provincia risposte all’avanguardia sempre più adeguate alle esigenze sanitarie e alle aspettative della popolazione”.

Frattanto, dopo avere valutato la situazione epidemiologica, la Direzione strategica dell’Asp di Siracusa ha disposto la riorganizzazione dei posti letto dell’ospedale Umberto I di Siracusa con l’ottimizzazione dell’asset di utilizzo delle cosiddette “bolle” per pazienti Covid-19 ed il pieno utilizzo dei restanti posti letto. Questo ha determinato l’implementazione di 14 posti letto di Area medica prettamente concentrati nell’ambito pneumologico e di malattie infettive.