Riassegnazione del campo sportivo di Leonforte

Torna nella gestione del Comune dopo la revoca, per una interdittiva antimafia, della convenzione con la Tecnogestioni. Il sindaco Livolsi: “Spazi a disposizione della collettività, tutti i giorni dalle 7 alle 20”

LEONFORTE – Il Campo sportivo nuovo di Leonforte torna in gestione al Comune per ordinanza del Tar di Catania. L’amministrazione comunale ha revocato nel 2023 la convenzione trentennale risalente al 2009 che concedeva la gestione del nuovo campo sportivo comunale sito in contrada Amangiafora alla società Tecnogestioni.

Revocata dal Tar la gestione alla Tecnogestione

Il provvedimento di revoca è stato adottato dal Comune a causa di una interdittiva antimafia conseguita dalla Prefettura di Enna nei confronti della Società Tecnogestioni, che ne decretava l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Nella determina comunale si cita pure il sopralluogo svolto dagli uffici comunali in cui si riscontravano criticità riguardo lo stato del manto erboso del campo di gioco.

Il campo torna nella disponibilità del Comune

In seguito all’ordinanza di revoca del Comune, il Tar di Catania ha rigettato tutti i punti del ricorso presentato dalla Tecnogestioni ed ha spostato il termine di riconsegna del campo al Comune di Leonforte in un primo momento al 16 gennaio 2024 e poi, con nuova ordinanza, ha fissato il termine al 16 Marzo. Dopo tali vicissitudini e continui contenziosi fra le parti in causa, il campo è tornato adesso finalmente nella disponibilità del Comune e sarà di nuovo fruibile per i cittadini. Il Campo verrà messo a disposizione anche per gli allenamenti e le partite delle squadre di calcio locali.

“Il Comune di Leonforte in forza di una ordinanza del Tar di Catania – ha commentato il sindaco di Leonforte Piero Livolsi – ritorna nel possesso e nella gestione della struttura del nuovo campo sportivo. La pista e gli spazi comuni tornano a disposizione della collettività che potrà fruirne tutti i giorni dalle 7 alle 20”.

Ha poi continuato il sindaco: “La gestione della struttura per ora sarà diretta e sarà gestita con personale dei cantieri di servizio in forza al comune senza alcun costo aggiuntivo per la collettività. Dopo il ripristino del manto erboso e degli impianti che saranno sottoposti a verifica di funzionamento anche le squadre locali potranno utilizzare il campo da gioco per la partite con il placet delle federazioni di appartenenza”, ha concluso Piero Livolsi.