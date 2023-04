Riberese morto carbonizzato a Piacenza: aspettava casa popolare

E’ una fine tragica quella di Antonino Bellavia, il 52enne originario di Ribera morto nell’incendio che ha avvolto il container, adibito ad abitazione e in cui viveva da quando si era trasferito a Piacenza. Al momento del dramma si trovava in compagnia dei suoi quattro cani, uno dei quali deceduto insieme al padrone.

In attesa di un alloggio popolare

Bellavia, da anni si era trasferito in Emilia Romagna, e a Piacenza era molto conosciuto. Era in attesa di un alloggio popolare. Secondo una prima ricostruzione il rogo sarebbe stato innescato da un corto circuito della pompa di calore che utilizzava per riscaldarsi.

Il suo momento di celebrità

Il fumo gli avrebbe fatto perdere i sensi e le fiamme lo avrebbero poi divorato mentre era svenuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Bellavia qualche anno fa aveva vissuto un momento di celebrità quando aveva contribuito a far arrestare due rapinatori.